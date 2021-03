Kommuner skal spille større rolle i lokale smitteudbrud

Det kan eksempelvis være at lukke institutioner ned, hvis man kan se et begyndende smitteudbrud.

I aftalen om en genåbning af Danmark, som blev indgået mandag aften, har et stort flertal i Folketinget aftalt at give kommunerne større beføjelser til at indføre corona-restriktioner lokalt.

Et af de steder i Danmark, hvor man har skullet nedkæmpe et lokalt smitteudbrud, er i Kolding.

Her er borgmester Jørn Pedersen (V) overbevist om, at kommunen hurtigere kunne have slået smitteudbruddet ned, hvis den havde beføjelser til at handle selv.

- Det er helt i tråd med, hvad vi oplevede dengang. Vi har stadigvæk en tro på, at hvis vi selv kunne håndtere det i forhold til lokale nedlukninger og så videre, så havde smitten ikke bredt sig så voldsomt, siger han.

- Der er ingen tvivl om, at det kunne have gjort en forskel, hvis vi kunne have ageret hurtigere. Det er vigtigt med den britiske variant, at man lokalt kan sætte ind og gøre det lige med det samme.

Han mener, at kommunerne har særligt gode forudsætninger for at vide, hvordan man målretter restriktioner og nedlukninger så præcist og afgrænset som muligt.

- Vi kunne simpelthen se, hvordan man færdes i hvilke skoledistrikter og børnehaver og ned på adresseniveauet, hvem der var smittet. Og hvordan det hele hang sammen, siger Jørn Pedersen.

- Det gør, at man kan lave nålestiksnedlukninger af lige præcis de børnehaver, de skoler eller lige præcis det fritidstilbud, der skal lukkes ned. Så kan alt det andet fint køre videre.