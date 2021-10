Kommuner skal give specialiseret hjælp til evakuerede børn

De 14 børn, der sammen med deres tre mødre er blevet evakueret fra Syrien, står i en svær situation og skal have hjælp og støtte.

Det skriver Socialstyrelsen i en pressemeddelelse, der er den første officielle myndighedsbekræftelse af, at kvinder og børn ankom til Danmark ved tretiden natten til torsdag.

Styrelsen oplyser ikke om børnenes tilstand. Modtagelsen har dog været forberedt gennem længere tid af flere myndigheder.

Det er sket med en bred myndighedsindsats. Det skal sikre den rette støtte til børnene, som vurderes at have behov for specialiseret hjælp.

- Den individuelle behandling og indsats vil blive leveret af de relevante kommuner, lyder det i pressemeddelelsen.

Ifølge Ellen Klarskov Lauritzen, direktør for Socialstyrelsen, står de evakuerede børn i en meget svær og sårbar position.

- For at sikre den bedst mulige indsats understøtter Socialstyrelsen de modtagende kommuner med rådgivning og vejledning og fungerer som koordinerende bindeled mellem myndighederne på området, siger hun i meddelelsen.

Regeringen var længe imod at evakuere børnene og deres mødre. I maj skiftede regeringen dog mening.

Flere børn kan blive evakueret. Regeringen er fortsat indstillet på at evakuere fem børn af tre mødre, som tidligere har haft dansk statsborgerskab, oplyses det.

Det kræver dog, at mødrene indvilger i det. De har de indtil videre ikke villet.

De 14 børn og tre mødre er landet på dansk jord cirka klokken tre i nat, efter at de er blevet evakueret fra al-Roj-lejren i Syrien.

Det bekræfter styrelsen, efter at advokater til flere af kvinderne tidligere torsdag har kunnet fortælle, at de var i landet.

Mødrene var frivilligt rejst til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat (IS). Siden IS blev slået tilbage, har de dog opholdt sig i lejren, som er en af to kontrolleret af kurderne i den nordlige del af Syrien.

De tre mødre er ved ankomsten til Danmark anholdt af politiet. De er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 114 e og 114 j.

Det handler om fremme af terrorvirksomhed og om indrejse og ophold i et konfliktområde. Det ventes, at retsmøderne kommer til at foregå for lukkede døre. De kommer til at foregå i Kolding klokken 11.30, i Esbjerg 12.00 og på et endnu ukendt tidspunkt torsdag eftermiddag på Frederiksberg.

Evakueringen er sket med assistance fra USA og i tæt samarbejde med Tyskland, der på samme flyvning har evakueret 23 børn og otte mødre fra lejrene.