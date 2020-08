Kommuner skal betale påkrævede mundbind på skoleudflugter

Fra lørdag bliver det et krav at bruge mundbind, når der køres med den kollektive trafik.

Skal elever i grundskolen på ekskursion eller bruge den offentlige transport i forbindelse med undervisningen, skal det fra lørdag ske med mundbind.

Her træder et landsdækkende krav om brugen af mundbind i den kollektive trafik nemlig i kraft.

Det er dog ikke børnene eller deres forældre, der skal betale for mundbindene. Det er i stedet kommunen, skriver Børne- og Undervisningsministeriet fredag på sin hjemmeside.

- Det følger af folkeskolelovens paragraf 50, stk. 5, at kommunen dækker alle udgifter, hvis afholdelse er en forudsætning for gennemførelsen af ekskursioner.

- Det indebærer, at elever, der er omfattet af krav om brug af mundbind (typisk elever over 12 år), vil skulle have stillet mundbind til rådighed vederlagsfrit, hvis eleverne ifølge regler skal bruge mundbind under en ekskursion, lyder det.