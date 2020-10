Kommuner savner større spillerum til at sænke farten i byer

Det skal være lettere for landets 98 kommuner at sænke fartgrænser i byerne.

Sådan lyder ønsket fra Kommunernes Landsforening (KL) torsdag under en eksperthøring i Transportministeriet.

- Vi vil gerne have videre rammer for at tage de her beslutninger. Det handler både om trafiksikkerhed, tryghed, miljø og støj i byerne, siger projektchef Steffen Rasmussen, KL.