Kommuner må hæve skatten hvis de taber på udligning

- Der har været bred opbakning til at løse to af de store udfordringer, som velfærden møder i kommunerne. Vi løfter og sikrer en bedre fordeling mellem kommuner og retter op på nogle af de ubalancer, der er opstået over årene, siger finansminister Nicolai Wammen (S) ved præsentationen.

Men nogle borgere vil formentlig alligevel opleve, at skatten stiger som følge af aftalen.

Aftalen giver nemlig kommuner med tab på reformen lov til at hæve skatten. Kommunerne kan selv beholde de ekstra skatteindtægter. På den måde kan kommunerne dække deres tab, fremgår det af aftalepapiret.

Skatten må med andre ord sættes op med lige så meget, som kommunen taber på reformen. Kommunen kan dermed fortsætte med uændret serviceniveau. Men det bliver skatteborgerne, der betaler regningen.

For at holde skatten samlet i ro giver aftalen tilskud til andre kommuner, der ønsker at sætte skatten ned. Målet er, at de 98 kommuner samlet set har et uændret skattetryk.

- Aftalepartierne er enige om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen, hedder det i aftalen.

Tilskuddet dækker dog ikke fuldt ud den enkelte kommunes skattenedsættelse. Kommunen skal selv betale en del af prisen for at opkræve mindre skat fra borgerne.

Det vil formentlig gøre det mindre attraktivt for kommuner, der ønsker at sænke skatten.

Konkret får kommunen ifølge aftalen et tilskud det første og andet år på 90 procent. Det vil sige, at kommunen selv skal betale 10 procent af skattenedsættelsen ved eksempelvis at skære i kommunens service til borgerne.

I det tredje år falder tilskuddet til 85 procent. Derefter til 80 procent i det fjerde år og 75 procent i det femte år. I år seks og frem frafalder tilskuddet.

Kommuner med høj skat kan dog få permanent tilskud til at nedsætte skatten. Det gælder for kommuner, der sætter skatten ned til 26,3 procent.

Her vil staten permanent betale for det tab, kommunen har ved at sænke skatten, ned til 26,3 procent.