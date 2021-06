Kommuner lover klimamål mod penge og frihed

Regeringen og Folketinget får brug for hjælp, hvis ambitionen om at reducere Danmarks CO2-udslip med 70 procent inden 2030 skal blive til virkelighed.

- Vi er villige til at binde os på konkrete målsætninger om reduktioner frem mod 2025, hvis regeringen og Folketinget er med på det.

- Men det kræver, at kommunerne får de frihedsgrader, værktøjer og den økonomi, der skal til for at nå i mål, siger Jacob Bundsgaard, der samtidig er socialdemokratisk borgmester i Aarhus.

Den fremstrakte hånd kommer i forbindelse med de svære forhandlinger om næste års økonomi i kommunerne.

Her handler det ellers især om flere penge til den voksende gruppe børn og ældre, der presser kommunekasserne.

- Forhandlingerne handler jo selvfølgelig om den overordnede økonomi i kommunerne i 2022. Men det er jo også en lejlighed til at drøfte andre emner med regeringen, siger KL-formanden.

På flere konkrete områder kan kommunerne bidrage til den grønne omstilling, lyder det.

Det handler blandt andet om elbiler. KL vil for eksempel have lov til at give elbil-ejere adgang til ladestandere ved kommunale bygninger.

Samtidig bør der laves en plan for og gives tilskud til ladestandere på det kommunale vejnet.

- Hvis vi kan få lov at udrulle en ny ladeinfrastruktur lokalt, så kan man med ro i maven skifte sin fossile bil ud med en elbil, siger Jacob Bundsgaard.

Også når det handler om lavbundsjorde i landbruget, tilbyder kommunerne hjælpe med at indfri et uudnyttet potentiale.

Lavbundsjorde udleder særligt meget CO2, når de opdyrkes. Derfor indgår det i regeringens klimaplaner, at mindst 88.500 hektar lavbundsjorde skal tages ud af produktion.

- Det kræver, at man er helt tæt på og kan lave de lokale løsninger. Det kan kommunerne, siger Jacob Bundsgaard.

Han fremhæver samtidig, at der er et stort potentiale i at energieffektivisere de kommunale bygninger. Det skal blandt andet være lettere at sætte solceller på taget af dem.

KL forhandler i øjeblikket næste års økonomiaftale med finansminister Nicolai Wammen (S).

Fra Finansministeriet lyder det, at ministeren ikke kommenterer igangværende forhandlinger.

Ifølge kommunalforsker Roger Buch, forskningslektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, bruger kommunerne i øjeblikket rigtig mange milliarder på klimatilpasning i kloakker, i de kommunale bygninger og så videre.

- Hvis de skal gøre mere, så er det klart, at det også kræver flere penge.

- Og når man forhandler, bruger man selvfølgelig også offentligheden til at lægge pres på regeringen, siger han.

Samtidig er klima et emne, der vil være højt på dagsordenen både hos kommunalpolitikere og vælgere ved kommunalvalget til november.

- Det er klart, at borgmestrene også gerne vil være de glade afsendere af budskabet om, at de har fået nogle penge, så de kan gøre noget mere for klimaet, vurderer Roger Buch.

En aftale om næste års økonomi mellem KL og regeringen ventes på plads inden sommerferien.