Kommuner kalder svinekødsdebat for pseudopolitik

Det mener Rebilds borgmester Leon Sebbelin (R), der er formand for KL's Børne- og Kulturudvalg.

Når politikere på Christiansborg vil bestemme over menuen i landets børnehaver, kaster de sig over "pseudoproblemer", som de bør lade institutionerne klare selv.

- En gang imellem kan man godt få den tanke, at vi har en række folketingspolitikere, der måske burde have stillet op her i efteråret til kommunalvalget, siger han.

I et interview med Berlingske søndag, gør udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye (S) sig til talsmand for, at landets kommunalbestyrelser bør diktere, hvordan hverdagen i de kommunale institutioner bør forløbe på områder som blandt andet kostpolitik og kønsopdelt svømmeundervisning.

Dermed er Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti enige om, at det skal dikteres politisk, om der skal være svinekød i institutioners frikadeller eller ej.

Det ser Leon Sebbelin dog som unødvendigt, når der i forvejen findes forældrebestyrelser i landets kommuner, der kan diskutere den slags.

- Jeg tror, det er endnu et af de her pseudoproblemer, som man på Christiansborg har frygtelig travlt med at forholde sig til, siger han.

Han synes, at politikerne skulle koncentrere sig om landspolitikken.

- Hvis man frygteligt gerne vil have fingrene nede i hverdagen i 98 kommuners daginstitutioner fra Christiansborgs side af, så tror jeg, at det er et forkert sted, man har ladet sig vælge ind.

- Så måtte man have udvalgt sig den kommune, man selv bor i og arbejde med det, lyder det.

Meldingen fra Socialdemokratiet kommer i kølvandet på, at partiet mandag præsenterede et udlændingeudspil.

I udspillet kunne man blandt andet læse, at det fremover ikke skal være muligt at søge såkaldt spontant asyl i Danmark.

Diskussionen om svinekød i institutioner var også oppe i 2016. Da besluttede byrådet i Randers Kommune, at svinekød skulle være obligatorisk i kommunens daginstitutioner.