Kommuner frygter at nyttejob vil tage penge fra ledighedsindsats

Anledningen til hans kommentar er det udspil, regeringen tirsdag lagde frem. Her foreslår regeringen, at der skal findes såkaldte nyttejob til omkring 20.000 kontanthjælpsmodtagere. Og det bliver kommunernes opgave.

- Vi kan ikke løse den her opgave ved at fodre hunden med dens egen hale.

Indsatsen skal desuden finansieres "med besparelser på den kommunale beskæftigelsesindsats," fremgår det af udspillet.

Derfor er Jacob Bundsgaard "nysgerrig" efter at vide, hvordan regeringen vil sikre, at det ikke bliver en opgave, der skal udføres af kommunernes ansatte, som i dag bruger deres tid på at skaffe andre ledige et job.

- Vi er nødt til at have en ordentlig snak om, hvordan vi finansierer det her på en måde, hvor vi ikke trækker tæppet væk under den aktive beskæftigelsesindsats.

- For så risikerer vi bare at øge arbejdsløsheden og manglen på arbejdskraft i virksomhederne, siger han.

Jacob Bundgaard vil rejse spørgsmålet over for regeringen, hvis der viser sig at være flertal for regeringens udspil.

Ifølge tal fra Jobindsats var der i 2020 omkring 3734 aktiverede i nytteindsatser i kommunerne. Det var dog efter flere år med mellem 6800 og 7400 aktiverede i nytteindsatser.

Selv om Jacob Bundsgaard er enig i, at der skal ses seriøst på, hvordan man får den pågældende gruppe af kontanthjælpsmodtagere i arbejde, er han i tvivl om, hvorvidt nytteindsatser er den mest effektive vej.

Og ikke kun kommunerne er bekymrede.

På Christiansborg opfordrer Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, til, at regeringen træder varsomt og ikke laver et "bureaukratisk monster" på bekostning af den aktive indsats med at få ledige i arbejde.

- Man skal virkelig tænke sig om her. Især, når man tager ressourcer fra noget af det arbejde, der gøres i jobcentrene i forvejen, siger han.

- Nogle steder er virksomhederne faktisk glade for det, der foregår og det jobmatch, der finder sted. Vi har haft eksempler såsom Hedensted Kommune.

- Hvis man forestiller sig, at de ikke længere har mulighed for at have den gode kontakt og lave det opsøgende arbejde på vegne af de ledige, der faktisk gerne vil have et job, kan vi komme til at skyde os selv i foden.