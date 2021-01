Kommuner får ekstraordinært indblik i antallet af lokalsmittede

Regeringen og KL er enige om en aftale, der blandt andet giver kommunerne mulighed for at få oplysninger om, hvem der er smittet med corona i området.

I aftalen hedder det, at kommunerne fremover skal have en større rolle i smitteopsporingen.

- Kommunernes konkrete bidrag vil afhænge af lokale forhold men kan blandt andet bestå af opfølgende opkald til smittede og eventuelt nære kontakter.

- I nogle tilfælde kan kommunen også udnytte sit lokalkendskab til at komme ud til folk og følge op på isolation og måske sørge for hjælp til indkøb eller andet, der kan gøre det praktisk muligt for folk at isolere sig effektivt, hedder det i pressemeddelelsen.

Kommunerne skal blandt andet spille en større rolle i at give borgere information om, hvor de eksempelvis kan isolere sig, hvis de er smittet med corona og ikke kan være i hjemmet.

Desuden kan kommunerne - alt efter de lokale behov - hjælpe med indkøb eller andet.

Ifølge sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) er aftalen vigtig. Normalt er man ikke meget for at dele borgernes sundhedsoplysninger, men det er nødvendigt nu, mener han.

- Jeg er meget tilfreds med, at der nu kan ske en styrket lokal indsats, så vi får stoppet smitte så hurtigt og effektivt som muligt.

- Deling af helbredsoplysninger er vi generelt meget tilbageholdende med, men vi er i en ekstraordinær situation, og det er vigtigt, at kommunerne har de bedst mulige redskaber til at medvirke til epidemikontrollen - især i denne kritiske fase, siger han i pressemeddelelsen.

Onsdag blev det meldt ud, at coronarestriktionerne i Danmark bliver forlænget indtil 7. februar.