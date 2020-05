Finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterer fredag økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og kommunerne ved et pressemøde i Finansministeriet.

Kommuner får ekstra til corona og byggeri

Kommuner får opfyldt ønske om at suspendere anlægsloft, så de kan bygge og renovere mere i 2021. Desuden får de penge til at håndtere coronakrisen i ny aftale.

Det er et historisk højt anlægsniveau, som ligger 2,5 milliarder kroner over det såkaldte anlægsloft for 2020. Loftet skal forhindre overophedning af økonomien.

I en ny aftale med regeringen får kommunerne mulighed for at bygge og renovere for 21,6 milliarder kroner til næste år.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her