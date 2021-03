Kommuner får ekstra snor til at nå i mål med affaldssortering

Borgerne skal fra 1. juli sortere husholdningsaffaldet i ni typer. Det skal sikre, at vi genbruger en større del af affaldet. Men flertallet af kommuner når ikke i mål til sommer. De får nu mulighed for at søge dispensation med frist til udgangen af 2022 til at nå målet. (Genrefoto).

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix