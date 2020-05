Kommuner dropper søgsmål mod staten for fejl i udligning

19 kommuner, der var ved at forberede et historisk søgsmål mod staten for fejl i udligningssystemet, dropper nu at føre sagen.

- Vi er enige i, at sagen skal lægges ned, og derfor vil vi i næste uge meddele retten, at vi ikke ønsker at fortsætte sagen, siger borgmester i Lolland Kommune Holger Schou Rasmussen (S).