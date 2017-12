Kommuner bruger millioner på integration med tvivlsom effekt

Alene i 2017 har København, Aarhus og Odense Kommuner tilsammen brugt mindst 150 millioner kroner på 113 forskellige integrationsprojekter- og indsatser, der hovedsageligt ligger ud over den indsats, som kommunerne er tvunget til at drive.

Omfanget og karakteren af de mange enkeltprojekter, får eksperter og politikere til at så tvivl om, hvorvidt de mange millioner bruges rigtigt.

- Man kan stille sig selv det spørgsmål, om man får nok integration for pengene, eller om det i ligeså høj grad er beskæftigelsesprojekter for dem, der driver dem, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til Berlingske.

Hun understreger, at der "ikke nødvendigvis" er noget galt med de enkelte projekter:

- Men jeg mener, at man i kommunerne skal gå kritisk til værks og se på, hvor mange projekter, der er, og om man kunne samle det lidt mere, i stedet for at strø et tyndt lag sukker ud på en sukkermad.

Ifølge Torben Tranæs, økonomisk vismand og forskningsdirektør i forsknings- og analysecentret Vive, er den store mængde integrationsprojekter et udtryk for, at der mangler et samlet overblik.

- Vi er nu der, hvor der er behov for en mere sammenhængende strategi, hvor man koncentrerer sig om nogle færre ting, som man bliver dygtigere til, siger Torben Tranæs.

Gennemgangen af projekterne viser, at størstedelen af kommunernes penge går til indsatser rettet mod at få flygtninge og indvandrere i job.

Derudover støtter kommunerne en række mindre tiltag på integrationsområdet.

På Christiansborg efterlyser Dansk Folkeparti og Liberal Alliance en oprydning i projekterne.

Ifølge Socialdemokratiets integrationsordfører, Mattias Tesfaye, er "det ikke midlertidige bevillinger, hvor halvdelen af pengene bruges på projektbeskrivelser, der løser vores integrationsproblemer".

I Odense Kommune fortæller koncernchef Hanne Sørud fra beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, at der allerede er "skåret godt ind til benet".

- Vi lavede en kæmpe turnaround for et år siden, og der røg en del fancy indsatser ud af huset. Nu fokuserer vi på det, vi ved, virker, siger hun til Berlingske.