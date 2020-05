Kommuner bliver ikke længere kompenseret for au pairs

Aftalen om udligningsreformen er indgået mellem regeringen, Venstre, SF, De Radikale og Alternativet.

Aftalen retter op på "de skævheder", der har været i det eksisterende udligningssystem, fortæller Astrid Krag (S) på pressemødet.

Det gælder blandt andet refusion til kommuner med tunge social sager, og at au pairs ikke længere tæller med i udligningen.

- Det har ikke givet god mening, at kommuner er blevet kompenseret for at have borgere, der er så velhavende, at de har råd til at have au pairs, siger Astrid Krag (S) på pressemødet.

Au pairs er samtidig taget ud af den særlige udlændingeudligning, fremgår det af aftalen.

Det overordnede mål med udligningsreformen er, at flytte penge fra rige kommuner til fattigere kommuner.

Ud over omfordelingen mellem kommunerne tilfører staten 6,5 milliarder kroner i 2021. Heraf er en del et midlertidigt tilskud, der gøres permanent. I alt 1,4 milliarder flyttes til Danmarks 30 yderkommuner.

De kommuner, der skal aflevere penge får eksempelvis lov til at hæve skatten, hvis de taber på udligning, mens andre kan få tilskud til at sætte skatten ned.

Målet er ifølge aftalen, at de 98 kommuner samlet set har et uændret skattetryk.