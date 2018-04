Kommune vil redde Rubjerg Knude Fyr fra havet

Derfor ønsker flere topfolk i Hjørring Kommune at flytte fyret 40 meter ind i landet, skriver DR P4 Nordjylland. Det skal sikre, at nordjyder og turister fortsat vil kunne nyde udsigten fra fyret i fremtiden.

Hvis ikke der bliver grebet ind, står Rubjerg Knude Fyr ved Vesterhavet til at styrte i havet.

En af fortalerne for at flytte fyret ind i landet er formanden for Hjørring Kommunes teknik- og miljøudvalg, Søren Smalbro (V).

- Rubjerg Knude Fyr har enorm betydning for turismen i Nordjylland. Det er vores svar på Den Lille Havfrue, så vi kan ikke bare passivt se til, mens det forsvinder, siger han til DR P4 Nordjylland.

Der har været delte meninger om, hvorvidt man skal overlade fyret til naturens kræfter, eller om man bør gribe ind for at redde fyret.

Men nu står Søren Smalbro sammen med Hjørring Kommunes borgmester, kommunaldirektør og tekniske chef om et forslag om at sikre fyret ved at flytte det længere fra havet.

- Der findes modeller for, hvordan man flytter et fyr, og der har også været nogle priser fremme, men vi har ikke noget konkret endnu, siger Søren Smalbro til DR P4 Nordjylland.

I første omgang skal planen godkendes af Naturstyrelsen og byrådet i Hjørring Kommune, før man kan begynde flytningen af Rubjerg Knude Fyr.