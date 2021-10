Kommune sætter skole anklaget for eksamenssnyd under lup

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Søndervangskolen i Aarhus, der har mange tosprogede elever, er anklaget for at give elever ekstra tid til afgangsprøven i dansk, selv om eleverne ikke var berettiget til det.

Men det kommunale udvalg henviser også til, at der har været kritik af arbejdsmiljøet på skolen, af ledelsen og af ledelsesformen.

Martin Østergaard Christensen, der er direktør i Børn og Unge, siger, at det skal undersøges hurtigst muligt.

- Det er vigtigt for mig, at en uvildig undersøgelse giver medarbejdere mulighed for at blive hørt og set. Samtidig skal vi have belyst, hvad der er historie, og hvad der fortsat er relevante problemer.

- Derfor er der behov for, at uvildige øjne ser på forholdene for, på og omkring Søndervangsskolen, siger han i pressemeddelelsen.

Undersøgelsen skal se på, "om kritisable forhold er bragt til ophør", de nærmere arbejdsmiljøforhold på skolen og kvalificere de tiltag, der skal støtte skolen fremover.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) bad i sidste uge kommunen om en redegørelse af sagen. Den er afleveret onsdag.

I den erkender kommunen, at den ikke indberettede oplysninger om mulig eksamenssnyd.

- STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, red.) burde på et tidspunkt have været orienteret om uregelmæssighederne i 2016 og 2017. Det er beklageligvis ikke sket, skriver kommunen i redegørelsen.

Skolen er tidligere blevet fremhævet af blandt andre den nu forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, fordi den havde hævet karaktergennemsnittet.