Kommune opfordrer til test efter høj smitte

Det oplyser Bente Møller, der er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, efter et møde med kommunens borgmester.

- Vi anbefaler alle borgere i Ishøj at lade sig teste - også tidligere smittede og allerede vaccinerede borgere, siger hun.

Ifølge borgmester Ole Bjørstorp fra Ishøjlisten er det nødvendigt at skride ind.

- Det er alvorlige tiltag, men det er nødvendigt, for vi skal have det her incidenstal betydeligt ned. Så vi må finde de kradse midler frem, siger han til TV 2.

De seneste syv dage har der været 142 smittetilfælde i kommunen.

Det svarer til en incidens - antal smittede per 100.000 indbyggere - på 616,3, hvilket er det klart højeste i Danmark, viser tal fra Statens Serum Institut.

Den tidligere model for automatisk nedlukning af kommuner blev afskaffet i september, hvor coronavirus gik over til ikke længere at være en samfundskritisk sygdom.

Smitten i en kommune anses nu af sundhedsmyndighederne som høj, hvis den på en uge har mere end 500 smittede per 100.000 indbyggere. Hvis det sker, anbefales det at indføre tiltag.

Det er første gang, at en kommune overskrider den grænse, siden modellen for nedlukning blev sløjfet.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler derfor også, at børn i daginstitutioner, skoler, SFO'er og klubber i Ishøj primært er sammen med børn og unge fra deres stue, faste gruppe eller klasse.

Der skal dog ikke sendes elever hjem lige nu, siger Bente Møller.

- Det kan give mening at sende nogle af de skoleklasser hjem med meget smitte. Men det har også lige været efterårsferie, så der er det vigtigt at sige, at de ikke nødvendigvis har smittet hinanden i skolen, siger hun.

Ishøj er desuden den kommune i landet, der har den lavest andel af vaccinerede. 62,1 procent af borgerne over 12 år er færdigvaccinerede, mens det på landsplan er 75 procent.

- Det er klart, at det er et problem, at der er så relativt lav vaccinedækning. Det allerbedste er at få flere vaccineret i de områder, siger Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet.

Men ifølge Christian Wejse, speciallæge i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet, kan vi forvente at se stigende smitte i samfundet generelt.

- Den kurve, vi er på nu, er klart stigende i hele landet. Det er klart, at det bliver mere udtalt i områder med lav vaccinetilslutning. Men jeg tror ikke, at det vil være begrænset til de områder.

- Men det er ikke sikkert, at det kommer til at nødvendiggøre særlige tiltag, fordi hvis en meget stor del af de smittede er vaccinerede, så vil jeg ikke forvente, at det kommer til at betyde så meget for indlæggelsestallene, siger han.

Styrelsen for Patientsikkerhed følger situationen i kommunerne for at se, hvor der kunne være behov for lokale tiltag. Det er dog ikke relevant lige nu, lyder det.

De øvrige kommuner med højeste smitte i Danmark ligger tæt på Ishøj på den københavnske vestegn. Det gælder Glostrup, Albertslund og Brøndby.