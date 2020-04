Kommune lader forældre udmelde børn midlertidigt af dagtilbud

I Gladsaxe Kommune får forældre mulighed for at udmelde deres børn midlertidigt af dagtilbud.

Også børn i skolefritidsordning (sfo) kan blive meldt ud for en periode, uden at de sædvanlige krav til varsling af udmeldelse skal overholdes.

Det er blevet besluttet på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag aften. Det skriver TV2 Lorry.

- Det er en idé, vi har fået fra en forælder i kommunen i sidste uge. Nu har vi hastebehandlet det i går aftes, og ordningen er trådt i kraft i dag, lyder det fra Trine Græse (S), der er borgmester i Gladsaxe Kommune, til TV2 Lorry.

Selv om børnene bliver udmeldt af dagtilbud og sfo, er de garanteret en plads i samme institution efterfølgende.

Dermed kan forældre, der har mulighed for at passe deres børn hjemme under coronakrisen, undgå betaling for en periode. Håbet er, at det vil skabe bedre vilkår under genåbningen, som begynder landet over fra onsdag.

Flere institutioner er presset af at skulle åbne for alle de mindste børn, samtidig med at kravene til eksempelvis bedre plads mellem hver person skal overholdes.

- Hvis bare fem-ti procent benytter sig af det her, så vil det hjælpe os meget, siger Trine Græse til mediet.

Hun oplyser, at der ikke bliver skåret i, hvor mange ansatte der sendes på arbejde.

Planen er, at de manglende indtægter fra forældrebetaling til pasningsordningerne bliver udlignet via kommunekassen i slutningen af 2020.