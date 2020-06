Kommune har udledt 1,9 milliarder liter spildevand i landets største sø

Hillerød Kommune udleder store mængder spildevand i Arresø, når det regner for meget.

Hillerød Kommune har på fire år udledt 1,9 milliarder liter urenset spillevand i Arresø.

Det skriver TV2 Lorry på baggrund af en aktindsigt, som mediet har fået i tal hos Miljøstyrelsen.

Søen, der er Danmarks største, ligger i Nordsjælland, og den er af Miljøstyrelsen klassificeret som værende i "dårlig økologisk tilstand".

Sådan har dommen lydt over søens tilstand i årevis trods et mål om økologisk bedring.

Og kommunen bærer ifølge TV2 Lorry en del af skylden. Den udleder selv store mængder urenset spillevand i Pøle Å, der løber ud i Arresø.

Fra 2016 til 2019 har den udledt 1,9 milliarder liter i åen. I spildevandet har der været, hvad der svarer til 18 ton kvælstof og 4,4 ton fosfor, skriver TV2 Lorry. Særligt fosfor har konsekvenser for søens tilstand.

Louise Colding Sørensen (S) er formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget i Hillerød Kommune.

Hun kalder det "noget rigtig skidt", at kommunen udleder så meget urenset spildevand direkte i åen, men henviser samtidig til, at den ikke har noget alternativ, når kloaksystemet bliver overbelastet.

- Vi tillader de her overløb, fordi vi ikke har noget valg. Det sker ikke på daglig basis - det er kun, når der er en stor regnhændelse. Hvis ikke vi tillader overløb, så har vi vandet overalt på gader og stræder, og det dur jo heller ikke, siger hun til TV2 Lorry.

Når kloaksystemet bliver overbelastet, bliver opblandet regn- og kloakvand lukket ud i naturen.

Ifølge Louise Colding Sørensen arbejder kommunen på en løsning. Blandt andet er der for nylig bygget et mere effektivt renseanlæg, ligesom der er planer om at opdele kloakken i centrum af Hillerød, så regnvandet kan holdes separat.

I en lignende sag begyndte forsyningsselskaber, der havde fået ja til at udlede 290.000 kubikmeter spildevand i Øresund, for nylig at lede efter alternative løsninger.

Det skete efter stor kritik fra politikere og miljøorganisationer.