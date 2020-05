Kommune: Spildevandsudslip er bedre nu end til efteråret

I Københavns Kommune er udslippet blevet godkendt af Teknik- og Miljøforvaltning.

Afgørelsen er nemlig ikke af politisk karakter og ligger derfor ikke i Teknik- og Miljøudvalget - men i forvaltningen.

Det oplyser Hans Christian Karsten, vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen.

- Som miljømyndighed kan vi ikke nægte at give tilladelse i en sag som denne. Vores opgave er at afveje de mange forskellige hensyn i sagen inden for lovgivningens rammer, siger han.

- I den konkrete sag er de virksomhedsmæssige interesser overfor de miljømæssige konsekvenser.

Forvaltningen har først vurderet, at der ikke var nogle alternative tekniske løsninger for Hofor - og at det heller ikke er en mulighed helt at droppe den midlertidige lukning af spildevandsledningen.

- Det man i sidste ende kunne risikere er, at man laver byudvikling i Nordhavn oven på den spildevandsledning, der ligger i Nordhavn i dag, og at ledningen bryder sammen, fordi den ikke kan bære trykket af de nye bygninger, siger Hans Christian Karsten.

- Og så vil man have et virkelig stort miljøproblem i København.

For at skåne miljøet mest muligt har forvaltningen blandt andet stillet krav om, at udledningen skal ske fire kilometer væk fra kysten på et sted med gode strømforhold.

- Dermed minimeres påvirkningen af miljøet, og vi følger - som altid - kvaliteten af badevandet, siger Hans Christian Karsten.

Dansk Naturfredningsforening og Øresundsakvariet har blandt andet kritiserer planerne for, at timingen er dårlig.

Det skyldes, at man netop nu vil risikere voldsomme algeopblomstringer ved at tilføre så meget næringsstof til havmiljøet, lyder det.

Men ifølge vicedirektør i Københavns Teknik- og Miljøforvaltning er det bedre at gøre det nu, end at udskyde planerne til efteråret.

- Tilladelsen er givet, inden badesæsonen begynder. Hvis vi pålagde Hofor at vente til oktober, som det har været foreslået, ville havtemperaturen kunne være højere og påvirkningen af miljøet derfor blive større, siger Hans Christian Karsten.

Det har ikke været muligt at komme igennem til Gentofte Kommune, som også har godkendt planerne om spildevandsudslippet.