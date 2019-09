Kommunalforsker: Løft af velfærd gavner ikke den enkelte

Men det kommer formentlig ikke til at forbedre forholdene for den enkelte ældre eller det enkelte barn i kommunerne.

Kommunerne kan se frem til at holde hovedet oven vande og ikke drukne i den demografiske udvikling med 1,7 milliarder nye kroner til velfærd.

Det vurderer Kurt Houlberg, der er professor i kommunaløkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive.

- Aftalen giver et væsentligt løft til kommunernes økonomi og et væsentligt større løft, end vi har set i mange år, siger han.

Professoren tilføjer, at det skal ses i lyset af, at der kommer flere både unge og gamle, der skal tages højde for rundt om i landet.

- Saltvandsindsprøjtningen vil betyde, at kommunerne kan følge med den demografiske udvikling og tilbyde service til flere små børn og flere ældre, siger han og tilføjer:

- Men løftet er ikke så stort, at der bliver plads til mere service til det enkelte barn og den enkelte ældre.

Fredag er kommunerne og regeringen blevet enige om en aftale, der giver kommunerne 2,2 milliarder kroner mere til velfærd i 2020.

I det beløb indgår, at et moderniserings- og effektiviseringsprogram, der hvert år skar 0,5 milliarder kroner i kommunernes budgetter, er afskaffet.

Det betyder, at der er tale om 1,7 milliarder kroner i nye penge.

Med udgangspunkt i aftalen skal kommunerne til at udarbejde deres budgetter for det kommende år.

Også Roger Buch, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, peger på, at det aftalen giver kommunerne mulighed for at følge med den demografiske udfordring.

- Der bliver hvert år cirka 20.000 flere ældre, flere handicappede og flere børn i daginstitutionerne, og om lidt kommer der også flere børn i folkeskolerne.

- Kommunerne er presset på en række områder. Det her giver måske bare mulighed for, at man kan følge lidt bedre med i forhold til det pres, som kommunerne oplever på forskellige fronter, siger han.

Han påpeger, at et løft på det dobbelte eller måske tre gange så meget, som det der er tilfældet, formentlig ville have givet reelt løft.