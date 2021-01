Kommunal topembedsmænd hjemsendt i sag om særbehandling

Kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe i Fredericia Kommune er fritaget for tjeneste og sendt hjem. Hjemsendelsen kommer i kølvandet på en sag, hvor den nu fratrådte borgmester, Jacob Bjerregaard (S), er blevet kritiseret for at have fået særbehandling i forbindelse med et grundkøb i 2016.