Kommunal chef fik golfophold i Sverige betalt af it-leverandør

Den tidligere chef står i Retten i Aarhus ved, at han var afsted på opholdet i sommeren 2013.

Det er der ikke noget odiøst i, mener han.

- Jeg blev inviteret sammen med en kollega fra Bornholm. Det var erfaringsudveksling, siger manden i retten.

Opholdet på Barsebäck Resort var ifølge den tidligere chef ikke noget ekstravagant.

- Det var nærmest på cafeterianiveau, siger han.

Overnatning, mad, drikkevarer og brug af golfbanen blev betalt af it-firmaet.

Specialanklager Jesper Rodkjær, Østjyllands Politi, mener, at der er tale om bestikkelse, som it-firmaet ydede for at opretholde kontrakten med Aarhus Kommune.

Skulle du yde noget til gengæld for opholdet, spørger anklageren den tiltalte.

- Nej, overhovedet ikke, svarer han.

Også it-firmaet og to direktører er tiltalt i sagen. De forklarer, at de havde tilbudt opholdet for at få input med hjem om videreudvikling af en it-løsning.

- Det kunne lige så godt være foregået i Aarhus eller hvilket som helst andet sted, siger direktøren for firmaet i retten.

Han siger, at det er helt naturligt at invitere kunder ud, når et produkt skal videreudvikles.

Og så er det naturligt, at man også laver noget socialt samtidig med, siger han.

Han finder det helt urimeligt, at firmaet er slæbt i retten.

- At jeg skal sidde her i dag. Jeg føler mig virkelig trådt på. Som i virkelig.

- Alt sammen fordi du mener, vi har haft en golftur, siger direktøren med tydelig adresse til anklageren.

- Hvis det var en person fra det private erhvervsliv, ville vi jo aldrig sidde her, siger han.

Offentligt ansatte må som udgangspunkt ikke modtage gaver eller fordele fra borgere eller virksomheder, de samarbejder med.

Den tidligere forvaltningschef har erkendt, at han har købt bukser, bælte, t-shirt og underbukser til sig selv på kommunens regning.

Men han nægter sig skyldig i den mest alvorlige anklage om at have modtaget bestikkelse.

Sagen fortsætter 23. juni.