Kommission anbefaler at fyre dårlige ledere i det offentlige

- Viljen til at konfrontere det ubehagelige er simpelthen mindre i det offentlige end i det private. Vi siger ikke, at ledere skal afskediges, så snart de ikke leverer varen. Der skal blot være løbende opfølgninger og et forsøg på at komme rundt om problemerne, som ultimativt set kan føre til flere afskedigelser, siger Allan Søgaard Larsen til mediet.

Ledelseskommissionen er nedsat af regeringen og har til formål at skabe en bedre ledelsespraksis, og dette arbejde ventes kommissionen at offentliggøre i januar 2018.

Det sker på baggrund af et omfattende studie af offentlige instanser såsom kommuner, sygehuse og offentlige myndigheder. En af anbefalingerne til regeringen vil være en langt lavere tolerance over for dårlig ledelse.

Allan Søgaard Larsen henviser blandt andet til en ny stikprøve blandt 1800 chefer i det offentlige.

Her svarer kun hver femte leder ja til, at der i deres organisation er tradition for at afskedige ledere, som konsekvent underpræsterer.

Det er alarmerende, mener Allan Søgaard Larsen.

- Det er ikke nødvendigvis objektivt korrekt, men sådan forholder det sig set med ledernes egne øjne. Det er tankevækkende, at så få svarer ja. Hvorfor bliver der så ikke gjort noget ved det?, lyder det retorisk fra formanden.

Han har med egne ord besøgt et utal af kommuner og har igen og igen snakket med ledere, som savner en skarpere opfølgning over for lederkolleger med svigtende resultater.