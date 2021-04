Kommission: Fem embedsmænd kan drages til ansvar i instrukssag

Eksminister Inger Støjberg skal for en rigsret i instrukssag, hvor også embedsmænd har et ansvar.

Ifølge Instrukskommissionen er der grundlag for, at i alt fem embedsmænd kan drages til ansvar for deres rolle i instrukssagen, der er endt med en rigsretssag mod tidligere udlændingeminister Inger Støjberg.

Det skriver Instrukskommissionen i sin sidste delberetning mandag.

Sagen handler om adskillelse af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig, og den har Venstres tidligere næstformand i hovedrollen.

Hun var den ansvarlige minister, da den ifølge kommissionen "klart ulovlige" instruks om at adskille asylpar blev givet i 2016.

Instrukskommissionen konkluderede allerede i en delberetning sidste år, at instruksen om asylpar givet 10. februar 2016 "var klart ulovlig".

Den 10. februar 2016 udsendte Udlændinge- og Integrationsministeriet under Støjbergs ledelse en pressemeddelelse om, at alle asylpar - hvor den ene var mindreårig - skulle adskilles.

Kommissionen har ikke fundet beviser for at konkludere, at Støjberg direkte har bedt embedsværket om at administrere mod loven. Men at hun dog var advaret.

Til gengæld er kommissionen kommet frem til, at "der for fem medarbejdere er grundlag for, at det offentlige søger at gøre et disciplinært ansvar gældende".

Det drejer sig om tre personer fra ministeriet og to fra Udlændingestyrelsen. Det er Line Skytte Mørk Hansen, Lykke Sørensen og Jesper Gori samt Lene Linnea Vejrum og Ditte Kruse Dankert.

Især Line Skytte Mørk Hansen, Lykke Sørensen og Jesper Gori har haft centrale roller i sagen.

Afdelingschef i ministeriet Line Skytte Mørk Hansen får af kommissionen skarp kritik. Hun er allerede hjemsendt grundet sagen.

I et telefonopkald 10. februar 2016 bad hun Udlændingestyrelsen adskille parrene. Hun har selv forklaret, at hun bad styrelsen om gøre undtagelser, hvilket ville have været lovligt. Men den forklaring forkastes af kommissionen.

Line Skytte Mørk Hansen burde have forsøgt at forhindre instruksen, "som hun må have indset var ulovlig".

Afdelingschef i ministeriet Lykke Sørensen, som i dag er i Rigspolitiet, advarede Støjberg tilbage i 2016. Men Lykke Sørensen burde have "presset yderligere på" ifølge kommission.

Jesper Gori, som fortsat er i ministeriet, var tilbage i 2016 som kontorchef Lykke Sørensens højre hånd.

I februar i år vedtog et stort flertal i Folketinget at sende Støjberg for den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien.

Støjberg forlod efterfølgende Venstre, hvoraf størstedelen af folketingsgruppen stemte for en rigsretssag. Hun er i dag løsgænger i Folketinget. Rigsretssagen begynder til september.

Det anbefales, at eventuelle disciplinære forløb mod de fem embedsfolk først indledes, når der er faldet dom over Støjberg.

Tidligere departementschef Uffe Toudal Pedersen, som var den øverste embedsmand i ministeriet, samt tidligere direktør i Udlændingestyrelsen Henrik Grunnet går begge fri. De er nemlig ikke længere ansat i staten. Og dermed kan de ikke sanktioneres.