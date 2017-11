Kommentatorer: VLAK klarer sig ved at neddrosle ambitioner

Sådan lyder i overordnede træk vurderingen fra tre politiske kommentatorer, Ritzau har talt med tirsdag morgen i anledning af VLAK-regeringens et års fødselsdag.

Regeringen lancerede sig selv som den mest ambitiøse liberale regering nogensinde. Men den har både opgivet at sænke topskatten og at hæve pensionsalderen før tid, lyder det.

- Der er ikke skyllet en liberal bølge ind over landet, konstaterer Elisabet Svane, politisk redaktør for Avisen Danmark og Jysk Fynske Medier.

- Det er en regering, der lægger noget ambitiøst frem, kigger rundt i landskabet for at se, om nogen vil være med. Konstaterer, at det er der ikke. Og så trækker den det tilbage igen, lyder hendes beskrivelse.

Den borgerlige radiovært og kommentator Jarl Cordua mener, at der tegner sig et broget billede.

- Man formår at samarbejde, og der er god stemning i regeringen. Men politisk har man slet, slet ikke fået sine ambitioner indfriet. Især Liberal Alliance må være meget skuffet, siger han.

- Det skyldes, at Dansk Folkeparti har nægtet at lægge stemmer til den ambitiøse dagsorden, som regeringen selv spillede ud med.

Før Konservative og Liberal Alliance kom med i regeringen, regerede Venstre alene i det knap halvandet år, der gik fra folketingsvalget til regeringsudvidelsen.

Og det har bragt mere ro på at få flere partier i regeringen, vurderer Cordua. Selv om det set med liberale øjne altså er småt med resultater.

- Dansk Folkeparti har nægtet Liberal Alliance at få enhver indrømmelse, siger Jarl Cordua.

Helle Ib, politisk kommentator på dagbladet Børsen, påpeger, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet på lange stræk har formået at dominere den økonomiske politik, til trods for at det altså ikke er dem, der er i regering.

Blandt andet har de to partier blokeret for, at regeringen kunne hæve pensionsalderen i et hastigere tempo end ellers aftalt. De har også sat en kæp i hjulet for regeringens ønske om at sænke topskatten.

Og den store boligskatteaftale fra foråret bærer også i meget høj grad præg af DF's og Socialdemokratiets ønsker, vurderer hun.

- Erhvervs- og iværksætterpakken og lavere bilafgifter er selvfølgelig klassisk borgerlig politik. Men der, hvor det for alvor halter, er, når man ser på de meget høje ambitioner om at øge arbejdsudbuddet, siger hun.

- Ambitionen om at skabe 55.000-60.000 ekstra job kan jeg slet ikke se, hvordan regeringen kan komme igennem med, siger Helle Ib.