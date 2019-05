Kommentatorer: Syg Mette F. kommer ikke bagud i valgkamp

Politiske kommentatorer regner ikke med, at det har nogen stor betydning for Socialdemokratiet, at formanden har været ude de første dage af valgkampen - hvis hun vel at mærke snart er frisk igen.

Valgkampens anden dag er skudt i gang. Men den socialdemokratiske statsministerkandidat, Mette Frederiksen, er stadig ikke frisk, efter at hun har været indlagt med et maveonde på Herlev Sygehus.

- Hvis det her trækker ud - hvis det kommer til at strække sig over en uge eller længere - så kan det komme til at blive et problem, men hvis hun er på benene i løbet af en dag eller to, så har det ikke den store betydning, vurderer politisk kommentator Hans Engell.

- Jeg tror også, at vælgerne har ret meget forståelse for, at hvis man ligger på hospitalet, så ligger man på hospitalet, siger han.

At Mette Frederiksen ligger i sygesengen er omvendt heller ikke noget, hun henter stemmer på, siger Hans Engell.

- Vælgerne kan godt føle medlidenhed, men de stemmer ikke af medlidenhed, siger Engell.

Noa Redington, politisk kommentator og tidligere særlig rådgiver for statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), vurderer ligeledes, at Mette Frederiksens sygdom først får betydning, hvis den trækker ud.

- Det var i går (tirsdag, red.), at hun var mest savnet ved partilederrunderne, men der er ingen tvivl om, at når hun melder sig kampklar, så er det en genstart af valgkampen, og hun får en fantastisk platform, siger han.

Noa Redington mener ligesom Hans Engell, at det først er problematisk, hvis Mette Frederiksen stadig er syg efter weekenden.

- Der vil være et enormt tomrum, for hele partiets valgkamp er bygget op omkring hende. Og det er jo bare et dårlig udgangspunkt, at man ligger derhjemme, siger Redington.

Mette Frederiksens sygemelding betyder også, at Lars Løkke Rasmussen (V) savner hende som modkandidat.

- Han står som statsministerkandidat, og han mangler drama mellem ham og Mette Frederiksen. Så på den måde er det ikke bare et tab for Mette Frederiksen, men også for Lars Løkke Rasmussen, siger Noa Redington.

Det var Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, som ved valgets to første partilederdebatter tirsdag aften på DR1 og TV2 tog over for Mette Frederiksen.