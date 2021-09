Kommentatorer: Svært at se bred aftale med blåt udspil

Det gør han, efter at blå blok fredag morgen er kommet med et udspil til forhandlingsbordet.

Landbrugsminister Rasmus Prehn (S) står et rigtigt svært sted i forhandlingerne, hvis han fortsat vil satse på at lande en bred klimaaftale for landbruget.

Sådan lyder vurderingen fra Altingets politiske kommentator, Erik Holstein.

- Regeringens muligheder i forhandlingerne er blevet klart indskrænket.

- Det peger mere i retning af, at man kommer til at lave et forlig til den anden side med støttepartierne, siger han.

De borgerlige partier ser i særdeleshed gerne, at der kommer flere friske penge til at støtte landmændenes grønne omstilling.

Partierne frygter nemlig, at regeringens udspil vil koste for mange arbejdspladser.

Men hos regeringens støttepartier hersker en anden holdning.

- Der ligger noget rent principielt i forhold til at have støttepartierne med, fordi de gerne ser, at man holder fast i princippet om, at forureneren betaler, siger Erik Holstein.

Spørger man politisk redaktør på Avisen Danmark Casper Dall har udspillet fra de borgerlige dog samtidig gjort det nemmere.

Det er blevet mere gennemskueligt for Rasmus Prehn, hvad de borgerliges ønsker er i forhandlingerne.

- Men han står i et stærkt krydspres, hvor de borgerlige kræver rigtig meget - i særdeleshed på økonomien.

- Og de røde partier kommer til at presse ministeren endnu hårdere for at få lavet en aftale kun med støttepartierne, fordi de ikke synes, det er ambitiøst nok, det som de borgerlige partier har spillet ud med.

Den helt store knast i forhandlingerne er ifølge begge kommentatorer altså det økonomiske spørgsmål.

- Hvis det kan lykkes Prehn at få finansminister Nicolai Wammen (S) til at åbne for statskassen, så kan det være, at der er basis for et kompromis. Men ellers har det lange udsigter, siger Casper Dall.