Kommentatorer: Nyt parti vil give problemer for Ellemann

Lanceringen af det nye borgerlige parti Fremad kommer til at give store problemer for Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, hvis han skal blive statsminister efter næste valg.

- Der kommer til at være risiko for stort stemmespild i blå blok, når endnu et parti skal forsøge at komme over spærregrænsen ved næste valg.

- For mange små partier kan blive en hæmsko for Ellemann. De mange små partier vil gøre fornemmelsen af et samlet projekt sværere, fordi de små partier skal stå stærkt på deres værdier, siger hun.

Det er Thomas Larsen, der er Berlingskes politiske kommentator helt enig i.

- Ellemanns skrækscenarie er, at flere små partier ikke klarer den. Så jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det her ville Ellemann gerne være foruden.

- Det kan vise sig at være Mette Frederiksens bedste livsforsikring, at der kommer flere små partier i blå blok, der risikerer ikke at komme over spærregrænsen, siger han.

Det er de to tidligere medlemmer af Liberal Alliancen Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund, der står bag det nye parti.

Partiet bliver stiftet, mindre end tre uger efter at de to politikere forlod Liberal Alliance.

Men det bliver et stort arbejde for de to politikere, hvis partiet skal over spærregrænsen ved næste valg, mener Helle Ib.

- Det er meget sjældent, at det sker for et nyt parti, at de kommer over spærregrænsen. Det var historisk, at det skete for Nye Borgerlige.

- Jeg har meget svært ved at se, hvordan det skal lade sig gøre, at de vil kunne trække sig over spærregrænsen, når der er så mange små partier i blå blok, der kæmper om stemmerne, siger hun.

Selv om det bliver en svær kamp at komme op over spærregrænsen ved næste folketingsvalg, mener Thomas Larsen dog ikke, at partiet skal dømmes ude.

- Jeg tror, der er en chance for, at de kan fange de vælgere, der er meget søgende i øjeblikket.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver voldsomt op ad bakke, men det er ikke umuligt, siger han.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille bliver formand i det nye parti, der allerede fra starten vil være repræsenteret i Folketinget, fordi Simon Emil Ammitzbøll-Bille blev valgt for Liberal Alliance ved valget i juni.