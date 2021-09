Kommentatorer: MeToo-sager klæber fortsat til De Radikale

7. oktober sidste år måtte Morten Østergaard forlade posten som politisk leder for De Radikale, efter at han erkendte, at han havde krænket partifællen Lotte Rod.

Tiden læger mange sår, men åbenbart ikke alle, for knap et år senere står De Radikale fortsat afpillet tilbage på MeToo-området. Det mener flere politiske iagttagere forud for partiets landsmøde lørdag og søndag i Nyborg.

- De Radikale har jo mistet enormt stor troværdighed. I store dele af vælgerbefolkningen er de jo til grin, som i decideret til grin, på grund af de her sager.

- Folk synes jo, det er helt vanvittigt og har meget svært ved at tage dem alvorligt, siger politisk kommentator Jarl Cordua.

Der var kontant reaktion fra vælgerne i perioden efter Morten Østergaards exit.

I begyndelsen af oktober sidste år lå De Radikale til at få 8,5 procent af stemmerne i en meningsmåling, som analyseinstituttet Voxmeter lavede for Ritzau. Det var næsten identisk med resultatet ved folketingsvalget i 2019.

En måned efter Østergaards farvel som politisk leder var partiet nede på en tilslutning på 4,6 procent hos Voxmeter.

Morten Østergaards bratte exit kom, efter at MeToo-bølgen sidste år var skyllet ind over Danmark.

Her havde De Radikale indtaget en frontrolle i bekæmpelsen af krænkelser, blandt andet ved at afholde et såkaldt sexismedøgn på Facebook.

Her talte Morten Østergaard og hans senere afløser, Sofie Carsten Nielsen, om, hvordan sexisme skulle bekæmpes. Begge var på det tidspunkt vidende om, at der var flere sager kørende med Østergaard i centrum.

- Dels kører man frem med, at man er enormt optaget af disse ting. Og så viser det sig, at lederen er en af de værste. Og i øvrigt har ledelseslaget vidst det i årevis, siger Jarl Cordua.

- Og da man så langt om længe får lukket ned, så kommer retsordføreren gudhjælpemig, og så har han også en sag. Det er bare meget svært for folk at tage alvorligt, siger Jarl Cordua.

Han henviser til, at De Radikales daværende retsordfører, Kristian Hegaard, i august forsvandt ud af folketingsgruppen og politik fra den ene dag til den anden.

Årsagen var, at han ved flere lejligheder havde udvist grænseoverskridende adfærd, blandt andet med en berøring over for en radikal ved en fest i radikal sammenhæng.

Kristian Hegaards hurtige forvandling fra lovende politiker til forhenværende rejser nogle spørgsmål, mener politisk kommentator Bent Winther fra Berlingske.

- Vi har at gøre med nogle sager, hvor jeg tror, man skal være radikal for at forstå deres reaktion. Hos både Østergaard og Hegaard bunder reaktionen i, at man virkelig havde sat sig op på den meget høje moralske MeToo-hest.

- At man, fordi man har anlagt sådan en meget kompromisløs linje over for de her sager, så tvinges ud i at reagere meget voldsomt.

- Det, tror jeg, virker besynderligt for folk, der står uden for partiet, og som måske en dag kunnes tænkes at stemme på dem, siger han.

Sofie Carsten Nielsen erkender, at De Radikales troværdighed er udfordret på MeToo-området.

- Man må sige, at det er for åben skærm, at vi har taget i hvert fald en bid af opgøret med en sådan kultur i vores samfund. Det har hverken været kønt eller sjovt.

- Og det har generelt været hårdt for de af os, der er berørt. Det er vi stadig i gang med, det er ikke noget, man bliver færdig med, siger hun.