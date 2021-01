Artiklen: Kommentatorer: Løkke virker ikke til at være færdig i politik

Efter at Lars Løkke Rasmussen har meldt sig ud af Venstre, spekuleres der i, om han vil starte et nyt parti.

Lars Løkke Rasmussen virker langtfra som en, der er færdig med dansk politik.

Det vurderer Anders Bæksgaard og Thomas Larsen, der er henholdsvis politisk redaktør hos Politiken og politisk kommentator hos Berlingske.

Vurderingen kommer, efter at Lars Løkke Rasmussen fredag aften meddelte på Facebook, at han trækker sig fra Venstre. Hvad der nu skal ske, fortalte Løkke ikke i opslaget. Han oplyste blot, at han ikke nedlægger sit folketingsmandat.

- Med lyst og mod til at møde den ny verden, der står foran os, men naturligvis også iblandt vemod, har jeg her til nytår besluttet at sætte mig selv fri og melde mig ud af Venstre efter 40 års medlemskab, skrev Løkke i opslaget.

Ifølge Anders Bæksgaard fra Politiken lyder Løkke ikke som en politiker, der er færdig med at arbejde på Christiansborg.

Han vurderer også, det er nærliggende at spekulere i, om Løkke starter et nyt parti i løbet af 2021.

- Det kræver andre tunge folk om bord. Men Løkke ligner unægteligt en mand, der har lagt fra land, siger Anders Bæksgaard.

Thomas Larsen fra Berlingske går skridtet videre og siger, at han tror, at Løkke vil danne et nyt parti.

- Rygterne har været massive i lang tid, og han har fået mange opfordringer til at tage springet. Jeg tror, at vi er kommet tættere på, at han gør det, siger Thomas Larsen.

Løkkes udmelding kommer få dage efter, at Inger Støjberg (V) kunne fortælle, at hun havde trukket sig som partiets næstformand.

Det skete ifølge hende, efter at hun var blevet bedt om det af Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen.

Efterfølgende har Støjberg fortalt, at hun har brug for tid til at tænke over sin egen fremtid, herunder om hun vil fortsætte i Venstre.

Hverken Anders Bæksgaard eller Thomas Larsen ser et oplagt scenarie, hvor Løkke og Støjberg går sammen om at starte et nyt parti. Det begrunder de med de store forskelle, der er i deres politik, trods at de har været partikolleger i mange år.

Marchen Neel Gjertsen, Jyllands-Postens politiske redaktør, ser heller ikke et politisk samarbejde mellem Løkke og Støjberg som det mest sandsynlige her og nu.

- Både han og Støjberg er formentlig i stand til at flytte vælgere med sig andre steder hen, hvis de vil.

- De skal næppe lave noget sammen, men de vil begge to gå rundt som bordbomber på Christiansborg, hvor alle venter spændt på, hvad der kommer ud af dem i 2021. Og Venstre må se nervøst til, siger Marchen Neel Gjertsen.

Lørdag morgen har Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen på Twitter skrevet, at han er trist over, at Løkke har forladt partiet.

Ifølge formanden ville Venstre kunne have fundet "en god rolle" til Løkke.