Kommentatorer: Løkke-video kvæler ikke formandsspekulationer

Fredag lagde Venstres formand og forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen en video på Facebook, hvor han satte to streger under, at han er partiets formand og vil kæmpe for at genvinde magten i Folketinget.

Flere kommentatorer mener dog ikke, at Lars Løkke Rasmussen med videoen har lagt spekulationerne om, hvorvidt han er formand og statsministerkandidat ved næste valg, i graven.

- Lars Løkke kan ikke sige andet, så videoen er ikke overraskende. Hvis han ikke understreger, at han er formand og statsministerkandidat, så er han færdig.

- Men det er ikke noget, der stopper spekulationerne om formandskabet og spekulationerne om, at Venstre nok stiller med en anden statsministerkandidat om fire år, siger politisk kommentator Jarl Cordua.

Lars Løkke Rasmussen har været formand for Venstre siden 2009 og statsminister ad to omgange. Ved valget i juni gik Venstre frem, men blå blok tabte valget og Venstre dermed regeringsmagten.

Det startede spekulationer om, hvorvidt Lars Løkke Rasmussen ville trække sig som formand og dermed statsministerkandidat.

- For mig er videoen kryptisk. For han udstråler, at han fortsætter som formand og er klar til at kæmpe om statsministerposten ved næste valg. Men jeg synes ikke, at han siger det klart.

- Med denne her video bliver han nødt til på næste uges gruppemøde at gøre det helt klart for Venstre-gruppen, hvad han mener, siger politisk kommentator Hans Engell og fortsætter:

- Hvis han fortsætter, så er andre i Venstre jo ikke tvunget til at acceptere det. Og der vil være Venstre-folk, der mener, at det er på tide med et generationsskifte.

Han forventer dog ikke et åbent formandsopgør i partiet.

Politisk kommentator Henrik Qvotrup beskrev i sin podcast Borgen Unplugged fredag - altså før Lars Løkke Rasmussen lagde sin video på Facebook - formandsspørgsmålet som "en kæmpestor elefant" i lokalet, når Venstre i næste uge skal fordele poster i folketingsgruppen.

Han fastholder den analyse efter Lars Løkke Rasmussens Facebook-opslag.

- Videoen er et signal fra ham om, at han ikke har nogle planer om at trække sig. Men det stiller kun andre i Venstre i et endnu sværere valg. Jeg har ikke mødt en eneste Venstre-mand, der ser Løkke som en varig løsning - ud over måske ham selv.

- Formandsdiskussionen er langt fra lagt i graven. Den er nærmere blevet endnu mere højspændt og betændt efter denne her video. For der sidder folk i Venstre og er rasende over, at han ikke kan sætte sig selv til side.

- Men det betyder jo ikke, at diskussionen vil blive ført i det offentlige rum, siger Henrik Qvortrup.