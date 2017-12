Kommentatorer: LA er nødt til at true med finanslovsnej

Sådan lyder vurderingen fra politiske kommentatorer dagen efter, at regeringen og Dansk Folkeparti har præsenteret aftalen om finansloven for næste år.

Det er højt, men set med partiets egne øjne, nødvendigt spil, at Liberal Alliance truer med at stemme imod den finanslov, som regeringspartiet selv har været med til at aftale fredag aften.

Efter flere ugers dødvande, hvor finanslovsforhandlingerne har været låst af regeringens krav om skattelettelser og Dansk Folkepartis krav om vidtgående udlændingestramninger, tog det fredag aften cirka en time at blive enige om statens budget for 2018.

Men det skete med en meget skrap betingelse fra Liberal Alliance: Hvis ikke der inden jul ligger en aftale om skattelettelser, så vil partiet stemme imod finansloven ved tredjebehandlingen.

Det vil i praksis være det samme som, at partiet forlader regeringen. Og formentlig vil det også betyde, at regeringen må gå af, påpeger Elisabet Svane, politisk redaktør for Jysk Fynske Medier og Avisen Danmark.

Så det er højt spil, Liberal Alliance spiller, påpeger hun. Men det er nødvendigt set med partiets øjne.

- Det er nødvendigt for dem at få de skattelettelser på den ene eller den anden måde. Uanset om det så er verdens mindste skattelettelser, siger hun.

- De er i regering nu. Så det, de siger, skal blive til noget. Det virker også som om, at der er ro på og enighed om, at de må kræve det. Og deres bagland er enige, siger Elisabet Svane.

Den liberale radiovært og kommentator Jarl Cordua påpeger, at LA har været nødt til at droppe sit krav om, at finanslov, skat og udlændinge skulle vedtages samlet.

- LA har det problem, at hvis ikke de sætter foden ned i forhold til DF og markerer en grænse, så bliver de utroværdige. Så bliver de ligegyldige, siger han.

- Der skal nok være mange borgerlige vælgere, der har fuld forståelse for, at de gør, som de gør. Andre tænker måske mere på hele projektets overlevelse og håber på fleksibilitet alle steder, siger Cordua.

Han beskriver strategien som en "mad man"-teori, altså at sætte sine modstandere en skræk i livet for, hvad man kan finde på.

- Spørgsmålet er, om det er sagen at gøre det på. For jeg tror også, at befolkningen på et tidspunkt taber tålmodigheden med Christiansborg, siger Jarl Cordua.

Han hælder til, at regeringen og DF når frem til en aftale i næste uge, så scenariet om, at LA skulle stemme mod finansloven ikke kommer til at udspille sig.

Og LA har før haft held med sine trusler, påpeger Elisabet Svane.

- Sidste år grinede vi ad dem, da de truede og talte om stålsatte øjne. Men de endte faktisk med at komme i regering, påpeger hun.