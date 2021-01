Kommentatorer: Forventelig coronatale fra statsministeren

For et år siden handlede det meget om børnene, men helt som ventet fyldte coronakrisen det meste i statsminister Mette Frederiksens (S) anden nytårstale fredag.

- Hun talte corona, hun talte nærhed forud for kommunalvalget i 2021, og hun talte udlændingepolitik, som hun ved, har stor betydning for mange af hendes vælgere, siger han.

Børsens politiske kommentator, Helle Ib, siger:

- Det var en sikker og meget forventelig tale uden de store satsninger og eksperimenter.

- Store dele handlede om coronahåndteringen, som også har defineret hendes lederskab og hele 2020. Her står hun fortsat meget stærk.

Børnene og deres vilkår nævnte Mette Frederiksen intet om denne gang, og der var ikke nyheder som sådan i talen. Men den var ganske politisk alligevel, vurderer Hans Engell.

- Talen var en beskrivelse på det år, vi har været igennem. Lidelser, ofre og de problemer, der har ramt befolkningen, siger Engell

Han hæfter sig ved, at statsministeren tog hul på den kommende valgkamp forud for kommunalvalget senere i 2021. Politi, uddannelser og lægedækning, nævnte hun blandt andet.

- Der skal være velfærd i hele landet, sagde Mette Frederiksen.

Hans Engell siger:

- Der vælger hun i virkeligheden tre rigtig gode emner i en kommunalvalgkamp. Så det var en markant melding. Og det er også politik, når statsministeren tager udlændingepolitik med i sin tale, siger Hans Engell om endnu et emne, der var med i talen.

Alle udlændinge skal arbejde 37 timer om ugen, når de har fået opholdstilladelse i Danmark. En gammel kending fra et udlændingeudspil fra 2018 fra Socialdemokratiet.

Udlændingedelen nævner Helle Ib også som interessant.

- De ting, hun siger der, kunne en hvilken som helt borgerlig statsminister have sagt.

- Det vidner endnu en gang om, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er bevidste om, at vejen til magten og at fastholde magten er at neutralisere udlændingepolitikken, som var et kort, de borgerlige ellers kunne vinde på, siger Helle Ib.