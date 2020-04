Kommentatorer: DF er ramt af træthed og coronakrise

Coronakrisen har stillet Dansk Folkeparti i en position, hvor partiet næsten uundgåeligt kommer til at tabe vælgere. Derfor er det ikke overraskende, at en ny meningsmåling viser, at vælgernes opbakning til DF er historisk lav.

Det mener Erik Holstein, politisk kommentator for Altinget.

- Coronakrisen flytter en masse stemmer over til Socialdemokratiet, siger han.

- Særligt DF-vælgere vil nok være ret tiltrukket af den måde, som Mette Frederiksen tackler krisen på - med "vi passer på Danmark, vi tager ikke nogen chancer, og vi lukker grænserne som et af de første lande i Europa".

I en meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau svarer 6,8 procent af de adspurgte, at de vil stemme på Dansk Folkeparti, hvis der var valg i morgen.

Det er den laveste opbakning til partiet i den 19-årige periode, analyseinstituttet har foretaget politiske målinger.

Tilbagegangen er dog et vilkår under en krise som den, Danmark står i nu, vurderer Erik Holstein.

Politisk kommentator Noa Redington peger også på, at statsminister Mette Frederiksen (S) under krisen appellerer til netop DF's vælgere.

- Statsministeren har lagt sig et sted, hvor der ikke er tvivl om, at det er hende, der varetager de ældres interesser. Det betyder pludseligt, at pladsen for Dansk Folkeparti er blevet meget lille, siger han.

Tilbagegangen skyldes langt fra kun coronakrisen. For Erik Holstein er det resultatet af flere lavpunkter siden folketingsvalget i 2019, hvor Dansk Folkeparti blev mere end halveret.

- Siden valget har de ikke formået at finde en vej ud af krisen. Tværtimod er Thulesen Dahl (DF's formand, red.) blevet udfordret internt i partiet. Og det har yderligere svækket hans autoritet udadtil, siger han.

Magtkampen er kommet frem, ved at interne breve mellem baglandet og partitoppen er blevet lækket. Her kræver baglandet mere indflydelse.

Ifølge Noa Redington er det ikke noget, der bør have den store påvirkning på vælgerne. Han vurderer, at det i stedet er et udtryk for den situation, partitoppen er i.

- Thulesen Dahl er blevet ansigtet på den voldsomme tilbagegang, der er opstået en grundlæggende træthed i og omkring Dansk Folkeparti, siger han.

Vælgerne har en forventning om, at der dukker nye ansigter op i partierne en gang i mellem. Og i Dansk Folkeparti er der simpelthen gået for lang tid siden det seneste generationsskifte, mener Noa Redington.