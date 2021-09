Kommentator spår Alternativets endeligt

I den seneste meningsmåling fra Voxmeter for Ritzau står partiet til blot 0,5 procent af stemmerne, og dermed er der ikke udsigt til, at Alternativet kommer over spærregrænsen på 2,0 procent.

Det mener politisk kommentator for Altinget Erik Holstein.

- De har ikke været i nærheden af spærregrænsen i rigtig lang tid, og deres chance må betegnes som lig nul, siger han.

Alternativet har ét mandat i Folketinget, og det sidder Torsten Gejl på. Partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, er ikke valgt ind i Folketinget, men sidder som kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune.

Ifølge Erik Holstein er det to - i den brede befolkning - forholdsvist ukendte politikere.

- Partiet har ikke rigtig nogle personer, der kan markere den dagsorden, de slog igennem med.

- Og den grønne dagsorden er efterhånden overtaget af så mange andre partier, at man ikke behøver at stemme Alternativet af den grund, siger han.

Kommentatoren mener dog, at en politisk nekrolog over partiet vil afspejle resultater på det grønne område.

At Alternativet kan bryste sig af at have været med til at sætte en klimadagsorden.

- De var jo i front med 70 procentsmålsætningen.

- Det er en stor politisk sejr for dem, at det er blevet mainstream politik på Christiansborg, at man nu har forpligtet sig til det, siger han.