Kommentator ser tendens til opbrud i traditionel blokpolitik

Den første partilederdebat i valgkampen giver et billede af, at blokpolitik fremover kan spille en mindre rolle i dansk politik.

- Når vi taler sammenhold i blokkene, har vi i nogle år set - og vi kommer formentlig til at mærke en forstærket tendens i den her valgkamp - et opbrud i de traditionelle blokke, siger hun efter debatten, der blev vist på DR1.

Kommentatoren vurderer, at det er den økonomiske politik, der i rød blok skaber gnidninger. Det kom til udtryk, da spørgsmålet om pensionsalder kom frem under debatten.

- Alle er enige om, at der skal ske et eller andet. Men Pernille Skipper står meget fast på kravet om, at hele velfærdsforliget, som de fleste betragter som fundamentet for de milliarder, man kan dele ud til velfærd, skal opsiges.

- Det bliver et krav, som vi kommer til at høre meget mere til, hvis rød blok vinder, siger Helle Ib.

Velfærdsforliget fra 2006 er den politiske aftale, som regulerer en gradvis optrapning af pensionsalderen. Den blev indgået af den daværende regering - Venstre og Det Konservative Folkeparti - samt Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti.

Hos blå blok findes udfordringen på udlændingeområdet, vurderer kommentatoren.

- Det er tydeligt, at de mindre partier Kristendemokraterne og Klaus Riskær Pedersen forsøger, at trække i en modsat retning, end det resten af blå blok vil, siger hun.

Derudover fortæller kommentatoren, at hun så en opblødning hos Nye Borgerlige.

- Pernille Vermund måtte understrege, at hvis man kan imødekomme Nye Borgerliges tre ufravigelige krav inden for konventionerne, er hun også åben over for det, siger Helle Ib.

Kravene omhandler et stop for asyl, at kriminelle udlændinge skal sendes ud efter én dom, samt at udlændinge, der opholder sig i Danmark, skal forsørge sig selv.

Lars Løkke Rasmussen afviste, da de ifølge ham strider med konventionerne.