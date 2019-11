Kommentator ser mareridt for Venstre i ny meningsmåling

Den seneste meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau indikerer, at det vil de ikke kunne. Det kan være en pæl igennem Venstres Jakob Ellemann-Jensens statsministerdrømme.

Blå blok har fået en stribe nye partier inden for de seneste år og det kan komme til at koste dyrt, hvis ikke de kan slide sig over spærregrænsen og få mandater i Folketinget.

- Hvis tallene fra denne her måling står til troende, så er det et blåt mareridt. For holder det, så har Jakob Ellemann-Jensen (V) ikke en kinamands chance for at blive dansk statsminister.

- Det er det værst tænkelige scenarium for blå blok, vi ser på her, siger politisk kommentator Hans Engell om målingen.

Hvis målingen var et håndfast valgresultat, så ville blå blok have et stemmespild på op mod 7,2 procent af de samlede stemmer.

I målingen står Nye Borgerlige til at få 1,5 procent, Liberal Alliance 1,9 procent, Klaus Riskær Petersen 0,6 procent, Stram Kurs 1,3 procent og "øvrige", der blandt andet tæller det nystartede partiet Fremad og Kristendemokraterne, til 1,9 procent.

- Så mange spildte mandater, det vil blå blok ikke kunne klare, med mindre der kommer et enormt skred i stemmerne. Og det er der ikke noget, der tyder på.

- Så mange blå partier, der ligger lige under spærregrænsen, det vil helt sikkert koste regeringsmagten, siger Hans Engell.

I slutningen af 1980'erne oplevede rød blok en tilsvarende tendens, da partier som Fælles Kurs, Danmarks Kommunistisk Parti (DKP), Venstresocialisterne (VS), Marxistisk-Leninistisk Parti (MLP), Kommunistisk Arbejderparti (KAP), Socialistisk Arbejderparti (SAP) og De Grønne i varierende grad trak stemmer uden at komme over spærregrænsen.

I 1988 var stemmespildet i rød blok på omkring 4,7 procent, altså betydeligt under, hvad blå blok står til i Voxmeters seneste måling.

Hans Engell siger, at problemet er svært at håndtere for Venstre som oppositionsparti.

- Man kan ikke gøre noget ved det. Socialdemokraterne kunne heller ikke i 1970'erne og 1980'erne gøre noget ved, at der var et stort rødt stemmespild. Det svækkede rød blok rigtigt meget.

- Sagt meget enkelt, hvis dette her holder til et valg, så kan Mette Frederiksen (S) være sikker på at fortsætte som statsminister.