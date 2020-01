Kommentator om sammenbrud: Boligminister forsøger at udstille R

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) har opgivet at finde flertal i et forsøg på at udstille De Radikale, mener politisk kommentator Erik Holstein fra Altinget.

Regeringens forhandlinger om et indgreb overfor kapitalfondes indtog på lejemarkedet er onsdag brudt sammen. Men De Radikale forsøger at samle et flertal med blå blok uden om regeringen.

- Der foregår et taktisk spil, hvor han forsøger at udstille dem, og de forsøger at lægge pres på ham ved at indgå i forhandlinger udenom regeringen.

- Det ser dumt ud for regeringen, at der fortsætter forhandlinger udenom regeringen. Men omvendt, når sagen kommer længere hen, står Socialdemokratiet rimelig stærkt ved at kunne sige, at de gjorde alt, hvad de kunne, siger han.

Indgrebet skulle sætte en stopper for eksempelvis kapitalfonden Blackstone og lignende aktørers mulighed for at opkøbe lejeboliger, sætte dem i stand og hæve huslejen markant.

Det store stridspunkt i forhandlingerne har været den foreslåede karensperiode for huslejestigninger.

Den ville betyde, at huslejer ikke måtte stige på grund af renovering i syv år efter, at en ejendom er solgt. Den vil De Radikale have længere ned.

- Der er ikke enighed om karensperioden. Og ud over uenigheden om substansen, er der en meget dårlig kemi mellem De Radikales forhandler og især DF's forhandler på den ene side og boligministeren på den anden, siger Erik Holstein.

På længere sigt vidner det om dårlig kemi mellem regeringen og støttepartiet De Radikale, der vil tage sig dyrt betalt de næste fire år, mener Holstein.

- Det vidner i høj grad om, at De Radikale føler, at de ikke skylder regeringen noget. De har et dårligt forhold til regeringen. For De Radikale er det en selvstændig pointe at vise, at det kan være svært for en socialdemokratisk mindretalsregering, siger han.

De Radikale blev ikke inviteret med i regering i sommer, da Mette Frederiksen (S) blev statsminister efter valget. Det var de derimod sidst, da Socialdemokratiet sad ved magten.