Kommentator om rekordlav V-måling: Krisen stikker dybt

Krisen i Venstre stikker rigtig dybt. Det vurderer politisk kommentator Hans Engell, efter at en ny Voxmeter-måling giver rekordlav opbakning til partiet.

- Denne her måling er et kæmpestort blåt øje til Ellemann. Det viser, krisen i Venstre stikker rigtig dybt, vurderer Hans Engell.

Målingen er den første, siden Inger Støjberg efter jul valgte at trække sig som næstformand på opfordring af formand Jakob Ellemann-Jensen.

Det er også den første, siden eksformand og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen 1. januar meldte sig ud af Venstre og blev løsgænger.

Målingen giver en tilslutning til Venstre, der er tæt på ti procentpoint lavere end ved valget i 2019. Der er dog en statistisk usikkerhed på 2,1 procent.

Opbakningen svarer til, at Venstre - hvis den var et valgresultat - ville miste 18 af de 43 mandater, som partiet fik ved det seneste folketingsvalg.

Ifølge Hans Engell kan det blive "meget, meget tungt" at komme tilbage.

- Det er ikke bare balladen om Støjberg og en mulig rigsretssag, ikke bare Løkkes exit, men også spørgsmålet om, hvor Venstre er henne.

- Hvad er kursen?, spørger kommentatoren.

Mens vælgerne ser ud til at forlade Venstre, er opbakningen til Konservative omvendt stigende. I målingen står partiet til 10,5 procent af stemmerne.

Det svarer til, at partiet ved et valg ville vokse til 19 mandater fra de 12, der blev hentet ved valget i 2019, hvor opbakningen var på 6,6 procent.

- Det er klart, at fortsætter den udvikling, så bliver Venstre og Konservative på et tidspunkt lige store i målingerne, siger Hans Engell, der er tidligere leder af Konservative.

- Kommer vi til at se, at Pernille Vermund og Kristian Thulesen-Dahl peger på Søren Pape som eventuel leder af en borgerlig opposition og som statsminister, så er Jakob Ellemann-Jensen for alvor udfordret.

- Så er den førerposition, som Venstre har haft gennem mange år, hårdt anskudt. Det er kongen og hele kongeriget, der er på spil for Jakob Ellemann-Jensen i det år, vi er gået ind i, vurderer Hans Engell.

I Konservatives tilfælde er den statistiske usikkerhed på 1,9 procent.

Voxmeter-målingen baserer sig på telefoninterview med 1040 repræsentativt udvalgte personer på 18 år eller derover fra 4. januar til 9. januar.