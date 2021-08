Kommentator om måling: S går styrket ind til politisk sæson

Regeringspartiet, der under coronakrisen har været helt oppe på 35 procent, faldt til 28,4 procent i juni. Under valget i 2019 fik de 25,9 procent af stemmerne.

For første gang siden sommeren begyndte, har Socialdemokratiet igen en vælgertilslutning på over 30 procent - helt præcist 30,3 procent - viser den seneste meningsmåling fra Voxmeter.

Det skete, efter at partiet var i modvind i flere sager. Blandt andet måtte regeringspartiet droppe planerne om et udrejsecenter på Langeland, og regeringen måtte mod sit eget ønske acceptere at hjemtage børn og mødre med dansk statsborgerskab fra fangelejre i Syrien.

Tilslutningen til partiet i øjeblikket viser ifølge politisk kommentator for Altinget Erik Holstein, at partiet ikke har været kunstigt løftet af coronakrisens indflydelse.

- Der var en betydelig spænding om, hvorvidt Socialdemokraterne på længere sigt kunne holde et niveau på de 30 procent, eller om dykket inden sommer var et forvarsel om, at de ville falde tilbage omkring valgresultatet.

- Der ser det netop ud til, at dykket før sommer primært var et resultat af dårligt håndterede sager. Så det er klart, at hvis de kan holde det her niveau, er det en meget stor succes. Det er en perfekt indgang til den politiske sæson, siger Erik Holstein.

Under valget i 2019 fik partiet 25,9 procent af stemmerne. Skulle resultatet af meningsmålingen blive til virkelighed, vil Socialdemokratiet øge sit mandatantal fra 48 til 55.

- Der er ingen tvivl om, at de vil se det som et tegn på, at de har ramt rigtigt i forhold til vælgerne. Før sommer kom der små pip i baglandet om for eksempel udlændingepolitikken, men det er væk nu. Mette Frederiksen er i fuldstændig kontrol, siger Holstein.

I målingen står rød blok til at få 99 mandater, mens blå blok ville få 76 ved et Folketingsvalg.

Venstre ligger i meningsmålingen på 14,5 procent. En nedgang på 0,6 procent siden juni og et langt stykke fra de 23,4 procent af stemmerne, som partiet fik ved valget i 2019.

Erik Holstein har svært ved at se, hvad Venstre skal stille op. Han hæfter sig ved, at partiet endnu engang ser ud til at gå svækket ind til en ny politisk sæson.

Denne gang er det partiets klimaordfører Tommy Ahlers afgang, der lægger en tung skygge over det partiet.

- Det lader til, at Venstre har fået den lidt tvivlsomme tradition, at hver eneste sommergruppemøde skal indledes med en katastrofe. I 2019 var det opgøret mellem Kristian Jensen og Løkke. Sidste år var der strid om udlændingepolitiken, hvor Støjberg satte sig igennem, og i år forsvinder Tommy Ahlers.

- Det er virkelig op ad bakke for Venstre. Ellemann-Jensen har forsøgt at markedsføre en grøn dagsorden i løbet af sommeren, og det kan man sagtens se en pointe i. Men kan det føres ud i praksis? For det første mangler man nu et af de stærkeste kort i den sammenhæng, siger Holstein.