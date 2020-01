Mette Frederiksen (S) ses her under sin tale ved Europakonferencen i København sidste år. Politisk kommentator Noa Redington savner at høre statsministeren komme med et mere konkret bud på, hvad hun vil med europapolitikken. (Arkivfoto)

Kommentator før tale: Mette F. holder Europa ud i strakt arm

Statsministeren mangler at vise, at hun prioriterer Europa højt, mener politisk kommentator Noa Redington.

- Jeg har altid selv været stærk tilhænger af det europæiske samarbejde, og jeg vil altid være det.

Sådan sagde Mette Frederiksen (S), da hun som oppositionsleder i januar sidste år holdt tale ved Europakonferencen i København, som bliver arrangeret af Tænketanken Europa.

Tirsdag skal Mette Frederiksen igen tale ved dette års Europakonference, nu i rollen som statsminister.

Og det skal blive spændende at høre, om hun holder fast i ordene fra sidste år, mener politisk kommentator Noa Redington.

- Efter hun er blevet statsminister, har Europa helt åbenlyst hverken været hendes første,- anden- eller tredjeprioritet, siger han.

- Hun har haft en tendens til at holde det europæiske samarbejde ud i strakt arm. Som for at understrege over for danskerne, at det med Europa er vigtigt, men så er det altså heller ikke vigtigere.

- Det er lidt interessant, om statsministeren har tænkt sig at fastholde den attitude, eller om hun måske vil gå mere helhjertet ind i det europæiske samarbejde, siger Noa Redington.

Senest har der i EU og på Christiansborg været debat om, hvor meget Danmark og andre lande fremover skal betale til EU's budget.

Her har regeringen det standpunkt, at Danmark fortsat skal holde sit bidrag til EU-budgettet på 1,00 procent af bni, der kan beskrives som et mål for et lands velstand.

- Det er en position om ikke at skulle betale mere.

- Men samtidig er der et stigende ønske om, at EU skal håndtere klimakrise, skal styrke Frontex (samarbejde om at beskytte EU's ydre grænser, red.) og styrke samarbejdet om immigration fra Nordafrika, siger Noa Redington.

Med Storbritanniens udtræden af EU om få dage savner den politiske kommentator at høre Mette Frederiksen reflektere over, hvilke alliancer Danmark bør søge, nu hvor den traditionelt tætte samarbejdspartner snart er væk.

Noa Redington mener, at tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gradvist blev mere engageret i europapolitikken, og at det kunne ses, da han i 2015 for anden gang indtog statsministerposten.

Redington forventer at se Mette Frederiksen gennemgå samme udvikling.

- Fordi det er så indlysende rigtigt, at Danmark er afhængig af det europæiske samarbejde, siger han.