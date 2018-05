Kommentator: Valg af Ahlers sender et tydeligt signal

Et symbol på den større rolle, nye virksomheder og ny teknologi skal spille for Danmark i fremtiden.

- Der er et tydeligt signal i, at der kommer en iværksætter ind i regeringen - og endda det, vi kalder en tech-iværksætter, siger Niels Lunde.

- I gamle dage ville man have kigget i det mere traditionelle erhvervsliv efter en minister, men Tommy Ahlers har en profil, som illustrerer en ny tid. I erhvervslivet begynder de her mennesker at fylde mere og mere, og det er det her en anerkendelse af, uddyber chefredaktøren.

Tommy Ahlers afløser onsdag Søren Pind som uddannelses- og forskningsminister for Venstre.

Han er i befolkningen blandt andet kendt for at være med i panelet i iværksætterprogrammet "Løvens Hule" på DR1. Der sidder han på grund af sin baggrund som stifter af flere vellykkede teknologivirksomheder.

Den nyudnævnte minister er ikke medlem af Folketinget. Han er dog medlem af regeringens Disruptionråd og sad i spidsen for et iværksætterpanel, der kom med anbefalinger til Erhvervsministeriet i 2017.

- Jeg synes, der er en stærk symbolik i, at den type rykker ind i regeringen. Det viser, at iværksætteri er vigtigt, specielt den del som indeholder et stærkt element af teknologi, siger Niels Lunde.

Tommy Ahlers, der er uddannet jurist, indrømmer, at hans erfaring med politik er begrænset. Det kan være både godt og skidt, mener Niels Lunde.

- Fordelen er, at han kan komme ind med noget nytænkning, og at han er meget uafhængig. Omvendt er der en risiko for, at han ikke forstår det politiske spil, men jeg tror, han har gode muligheder for at gøre en fin figur, vurderer Niels Lunde fra Børsen.