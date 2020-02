Kommentator: V rammer smertegrænse med udlændingekrav

Særligt ét af dem vil gøre ondt på regeringen, lyder vurderingen fra politisk kommentator ved Altinget Erik Holstein.

Det er kravet om, at en særlig udligning, der giver flere penge til kommuner med mange udlændinge, skal halveres. Det vil især ramme socialdemokratiske kommuner.

- Det er rigtig giftigt for Socialdemokratiet. Og det ved Venstre selvfølgelig godt. Men der er de på nippet til at overspille deres kort, siger Erik Holstein.

- Jeg synes, at de skal passe på med at stille nogle krav, som S har svært ved at opfylde. Jeg kan godt forstå, at de udnytter deres gode hånd, men de skal have en realistisk vurdering af, hvor smertegrænsen går for regeringen.

Mødet i Statsministeriet kom, efter at en intern mail fra Socialdemokratiets partiapparat ved en fejl blev sendt til en journalist fra Jyllands-Posten. Den omtalte politiske "angreb" mod Venstre.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har beklaget mailen, men den har ifølge Venstre slået dybe skår i tilliden.

Partiet har ikke siden villet forhandle videre med regeringen om et nyt udligningssystem, som hvert år fordeler 18,5 milliarder kroner mellem landets kommuner.

Ud over et lavere tilskud for udlændinge ønsker Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, at "personkredsen i forhandlingerne skal indsnævres".

Venstre vil altså kun forhandle med regeringen og ikke ordførere.

- Det er totalt uvant, og normalt vil sådan et krav blive afvist med latter, siger Erik Holstein.

- Men nu har regeringen jo bragt sig selv i den situation, fordi de har klokket umanerligt i det. Hvis de har valget mellem at give efter på det eller noget indholdsmæssigt, så vil det eneste kloge være at æde den ydmygelse, siger han.

En af de centrale ministre i forhandlingerne - finansminister Nicolai Wammen (S), har udtalt, at regeringens mål er en bred aftale og gerne med Venstre.

Venstre sidder ligesom Socialdemokratiet på de fleste borgmesterposter i landet, og derfor er det også i Venstres interesse at få indflydelse på en aftale.

Det er planen, at en reform skal være forhandlet på plads i marts, så den er klar, inden forhandlingerne med kommunerne om økonomien for 2021 begynder.