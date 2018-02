Kommentator: V-politikers karriere slut efter narkokørsel

Det mener politisk kommentator og radiovært Jarl Cordua, efter at det er kommet frem, at politikeren blev taget med kokain i blodet bag rattet sidste sommer. Dengang sad Jakob Engel-Schmidt stadig i Folketinget.

- Den sag er så belastende for ham personligt, at det ikke giver meget mening, at han kommer tilbage i dansk politik, siger Cordua.

Jarl Cordua, der er mangeårigt medlem af Venstre, har selv stemt på Jakob Engel-Schmidt i 2011, oplyser han.

Sagen er dårlig for Venstre, konstaterer kommentatoren.

- Jeg tror at Venstre er meget glad for, at han ikke spiller en politisk rolle, så længe han har orlov. Han har ingen tillidsposter, ordførerposter. Han har ikke noget med Venstre at gøre, andet end at han betaler kontingent.

- Alt andet lige ville Venstre selvfølgelig helst have været det foruden. Men jeg tror ikke, de langsigtede konsekvenser er så store.

Sagen er kommet frem tirsdag aften.

Det er Ekstra Bladet, som har fået aktindsigter, der viser, at V-politikeren er blevet frakendt kørekortet ubetinget i tre år og skal have en bøde.

På Facebook har Jakob Engel-Schmidt efterfølgende bekræftet historien og oplyst, at det var kokain, han havde i blodet.

Jarl Cordua mener, det "havde klædt ham, hvis han selv havde fortalt det".

- Det styrker troværdigheden, når man selv fortæller de ting. Det er der ingen tvivl om, siger han.

Jakob Engel-Schmidt har siden september sidste år været udviklingsdirektør på uddannelsesinstitutionen Niels Brock.

Ifølge Ekstra Bladet tog han den stilling - og orlov fra Folketinget - dagen efter at avisen tog kontakt til ham for at spørge ind til sagen som følge af flere tip.