Kommentator: Uenighed om udlændingelinje kan koste rød blok

Det vurderer politisk kommentator Erik Holstein fra Altinget. Han peger dog på, at der også er stor uenighed i blå blok.

Det kan koste vælgere i den kommende valgkamp, at der internt i rød blok er uenighed om udlændingepolitikken.

- Derfor kommer man i valgkampen til at pirke meget til, hvordan det står til internt i de forskellige blokke.

- Jeg tror, at vælgerne må vænne sig til, at det bare er sådan, og at de gamle blokke er i opløsning, siger Holstein.

Tirsdag afholdes Folketingets afslutningsdebat, og her lovede S-formand Mette Frederiksen i sin tale at fastholde den stramme udlændingepolitik, hvis partiet får regeringsmagten efter næste folketingsvalg.

Men oppositionen er splittet i spørgsmålet, og det fik Venstres politiske ordfører, Britt Bager, til at spørge, om vælgerne kunne regne med Frederiksens udlændingelinje.

- Det må være sådan, at partier kan søge indflydelse, men der er ikke et mindretal, der kan påføre et flertal sine holdninger. 75 procent af mandaterne i Folketinget og i hvert fald det samme i befolkningen ønsker en stram udlændingepolitik, svarede Frederiksen.

Erik Holstein mener da heller ikke, at S-formanden lover ting, hun ikke kan holde.

- Hun kan godt holde det, for Socialdemokratiet kommer til at operere med flere flertal, hvis de vinder næste valg.

- De kommer til at lave et grønt flertal med venstrefløjen, økonomisk og social politik til begge sider og udlændingepolitik med blå blok og måske SF, vurderer Holstein.

Næste folketingsvalg skal senest finde sted 17. juni næste år.