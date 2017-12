Kommentator: Trods anstrengt klima vil Jensen og DF forhandle

- Det er klart, det må være lidt anstrengt. Uden at overdramatisere er Kristian Jensen og Thulesen Dahl ikke på bølgelængde, som Thulesen var med Hjort og tidligere Thor Pedersen.

- De er professionelle og skal nok forhandle, selv om de nu har pisset territoriet af for at sige det sådan. Men de politiske uenigheder er meget, meget store, siger han.

Regeringen vil have skattelettelser, men det er DF tilbageholdende med at gå med på. I bytte vil støttepartiet have udlændingestramninger. Flygtninge skal hverken arbejde eller integreres, men sendes hjem hurtigere.

Men det strider mod, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sine trepartsaftaler har lagt meget vægt på at få flygtninge i arbejde, så de kan forsørge sig selv.

- Løkke har personligt lagt meget vægt på, at flygtninge hurtigst muligt kommer ud på arbejdsmarkedet, og deres børn kommer i fodboldklubber og den slags. Så det er umådeligt svært, jeg tror ikke, DF får det, det kræver, siger Erik Holstein.

Et kompromis kunne være, at regeringen sætter gang i flere og hurtigere hjemsendelser.

- Man kan ændre grænserne for, hvornår man får permanent ophold ved at fordoble grænsen fra seks år til 12 eller 14 år. Langt flere krige vil være afsluttet inden for den tidshorisont, og så kan flygtninge sendes hjem, siger han.

Helle Ib, politisk kommentator på dagbladet Børsen, mener, at regeringen risikerer at opfylde støttepartiets mærkesager uden selv at få gevinst.

- Hvis regeringen accepterer, at skattepakken først skal forhandles bagefter, så risikerer man at stå i den situation, at Dansk Folkeparti tager gevinsterne hjem, siger hun.

Begge tror på, at der nok skal komme en finanslov på plads og tvivler på, at der vil blive udskrevet valg.

- Dansk Folkeparti har ingen interesse i et valg, og det kan jeg heller ikke se, at blå blok som et hele skulle have. Så vil man styre ind i et meget sandsynligt valgnederlag og tabe magten, siger hun.