Kommentator: TV-duel tester Løkkes tanker om SV-regering

Det bliver et af de afgørende spørgsmål, når han søndag klokken 20.00 på TV2 mødes i den første direkte valgduel med Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Sådan lyder det fra Noa Redington, politisk kommentator og forhenværende særlig rådgiver for tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).

- Lars Løkke har med meldingen fået sat en masse ting i gang, som ikke var meningen: Det har givet intern splid i det borgerlige Danmark og et Venstre, som står uklart. På den måde er der meget på spil for ham, siger Redington.

- Det er hans første mulighed for at forklare over for danskerne i en presset situation, hvad det egentlig er, han mener med sin idé.

Også for Mette Frederiksen bliver der tale om en afgørende aften, hvor de to er sat til at debattere i knap halvanden time.

De første dage af valgkampen var hun ude med et maveonde og missede de første partilederrunder. Det bliver derfor hendes kun anden direkte tv-duel med Løkke.

Første gang var i marts i en debat hos DR. Men det var kun en generalprøve for de to, påpeger Redington.

- Nu er valgkampen i gang, og der kommer til at være en helt anden hidsighed i det. Det er første gang i valgkampen, at Mette Frederiksen bliver sat under pres, siger han.

- Hvordan vil hun håndtere hans idé om en SV-regering? Mette Frederiksen har været meget klar i sin afvisning hidtil.

Statsministeren overraskede mange i dansk politik torsdag, da han luftede sine tanker om en mulig SV-regering i samtalebogen "Befrielsens Øjeblik".

Løkke har dog en pointe i, at S og V har meget tilfælles, mener Noa Redington.

- Men problemet for ham er, at troværdigheden i hans budskab er meget lille. Han har jo haft fire år til at sige det. Derfor ser flere det mere som en taktisk melding end noget substantielt, siger han.

- Spørgsmålet er, om han kan præsentere et argument, der tvinger Frederiksen til at tage det mere seriøst, end hun hidtil har gjort.

Ikke blot de politiske argumenter bliver dog spændende at følge med i søndag aften, mener kommentatoren.

Han ser frem til at finde ud af, hvordan seertallene måler sig med første valgduel fra 2015 på TV2, hvor 719.000 danskere så med.

- Stempler danskerne rigtigt ind i valgkampen her, spørger Noa Redington.