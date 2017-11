Kommentator: Straffen kan blive hård for Alternativet

- Den store fare for Uffe Elbæk og Alternativet er, hvis vælgerne begynder at blive i tvivl om, hvorvidt det er en cirkusforestilling, de er vidne til, eller et seriøst arbejdende parti.

Sager om seksuelle krænkelser og interne mails, der opfordrer til at sende intime billeder, er dybt pinagtige for Alternativet.

- Hvis folk ikke synes, at partiet lever op til deres forventninger, så kan straffen blive hård, siger Thomas Larsen.

Ifølge ham er Alternativet dog indtil videre sluppet let.

Var lignende historier kommet ud om de mere etablerede og ældre partier som Venstre og Socialdemokratiet, havde reaktionen været meget mere voldsom, vurderer Thomas Larsen.

- De gamle partier bliver målt på nogle andre parametre, fordi de typisk er regeringsbærende og har større ansvar over for befolkningen.

- Så Alternativet har nogle mere frie rammer, og der er længere ud til grænsen.

- Jeg er dog ret overbevist om, at der er flere vælgere, som mener, at partiet har passeret grænsen for, hvad der er anstændigt, med det der nu er kommet frem, siger han.

I weekenden afdækkede Jyllands-Posten en mail, hvori den afgående pressechef i Alternativet opfordrer politikere og ansatte til at sende billeder af deres "pik i slap tilstand".

Billederne skulle bruges til en gave til baren Centralhjørnet i København, men forslaget blev droppet, inden det blev ført ud i livet.

Ifølge mailen var Uffe Elbæk oprindeligt med på idéen.

På trods af, at sagerne kommer så tæt på afviklingen af kommunal- og regionsrådsvalget tirsdag, så spår Thomas Larsen, at det ikke vil have den store effekt på Alternativets valgresultat.

- Det er klart, at sagerne dukker op på et uheldigt tidspunkt, og det vil måske få nogle vælgere til at tænke sig ekstra om.

- Men jeg tror, at det havde været langt værre for Alternativet, hvis disse sager havde kørt over flere uger, og historierne var kommet før, siger Thomas Larsen.