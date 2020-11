Kommentator: Støjberg udstiller dårlig kommunikation i V-top

Venstre forspilder en mulighed, når Støjberg uden Jakob Ellemanns kendskab siger, at "sumpen skal drænes".

Både i Venstre og i andre partier har det vakt harme, at Venstres næstformand, Inger Støjberg, lørdag i en tale har sagt, at "sumpen skal drænes".

Udtalelsen ligner også dårlig kommunikation mellem hende og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen. Det vurderer politisk kommentator Jarl Cordua.

Udtalelsen fra Inger Støjberg kom lørdag i forbindelse med en tale under en demonstration i Aarhus, hvor flere hundrede landmænd udtrykte frustration over blandt andet regeringens håndtering af minksagen.

- Vi skal have drænet sumpen fyldt med Mette Frederiksens magtarrogance, lød det fra Inger Støjberg.

Allerede før lørdagens udtalelse har der været spekuleret i, om der kan være et magtopgør på vej i Venstres top.

Jakob Ellemann-Jensen siger søndag til TV2, at han ikke selv har hørt Inger Støjbergs udtalelse. Men han fortæller, at hvis kommentaren kan sidestilles med det, som Donald Trump tidligere har sagt, så tager han afstand fra den.

- Jeg kan henvise til, at når den snart forhenværende præsident sagde, at sumpen skal drænes, så var det en henvisning til the establishment (eliten, red.) i Washington og en henvisning til hele statsadministrationen.

- Det kan jeg forsikre, ikke er Venstres politik. Regeringen skal udskiftes. Statsadministrationen har vi det fint med, siger Venstre-formanden til TV2.

Ifølge kommentator Jarl Cordua er sagen først og fremmest et udtryk for, at der er mangler i Venstres kommunikation. Særligt fordi oppositionspartiet lige nu står med den måske bedste sag i meget lang tid på grund af regeringens minksag.

- Og så farer næstformanden ud og siger ting, som kan fortolkes i en retning, som i hvert fald Venstres formand ikke er enig i.

- Det er for mig at se ikke særlig begavet politisk kommunikation, siger Cordua.

Ifølge Troels Mylenberg, politisk kommentator hos TV2, lægger den seneste sag ikke just låg på spekulationerne.

Tværtimod kan man sige, at opgøret tager form, siger han til tv-stationen.

Hvis der ender med at komme et opgør, ser Jarl Cordua kun ét scenarie: at Jakob Ellemann-Jensen træder tilbage, og Inger Støjberg bliver formand.

- Der bliver ikke nogen diskussion om, at Inger Støjberg eksempelvis skal fjernes som næstformand. Det kommer ikke til at ske.

- Det er en position, som hun har tilkæmpet sig, og Jakob Ellemann har erkendt, at han er så svag, så han ikke kommer til at kunne fjerne hende, siger Jarl Cordua.

Ifølge ham er der i Venstre en generel erkendelse af, at man må leve med, at Inger Støjberg siger, hvad hun vil. Også selv om det nogle gange er milevidt fra det, som formanden synes.

- Det er nok ikke det mest heldige, hvis man gerne vil være et stort og stærkt oppositionsparti, der aspirerer til statsministerposten.

- Men det er nu engang de vilkår, der fulgte med, da man i sin tid valgte Inger Støjberg til Venstres næstformand, siger Jarl Cordua.

Ritzau har søndag forgæves forsøgt at få en kommentar fra både Inger Støjberg og Jakob Ellemann-Jensen.